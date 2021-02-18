«Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами [Виктора] Медведчука и теми же каналами "Прямой", "5-й", "Наш" и т.д. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно», — отметил Подоляк.
По его мнению, телеканалы не доносят до телезрителей новости, а пропагандируют движение страны в «неправильном направлении».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.
Также на закрытие телеканалов на Украине отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, «их прихлопнули одним росчерком пера», а мировое сообщество молчит.