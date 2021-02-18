Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в администрации главы государства пока не видят оснований для закрытия телеканалов вслед за оппозиционными «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом 18 февраля он рассказал в интервью «РБК-Украина»

СБУ проводит проверку телеканала «1+1» © телеканал «1+1» | телеканал «1+1» | Перейти в фотобанк

По его мнению, телеканалы не доносят до телезрителей новости, а пропагандируют движение страны в «неправильном направлении».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.

Также на закрытие телеканалов на Украине отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, «их прихлопнули одним росчерком пера», а мировое сообщество молчит.