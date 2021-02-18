Визит президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты стал одним из самых успешных зарубежных визитов главы государства, уверены в Офисе президента. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщил Укринформ 15 февраля

«Этот официальный визит президента Украины в ОАЭ, несомненно, является прорывным и одним из самых успешных зарубежных визитов Главы Украинского государства. В первую очередь это касается углубления экономического измерения двусторонних отношений, необходимость чего постоянно подчеркивает Владимир Зеленский», — сказал он.

Он отметил, что в рамках визита был подписан ряд соглашений и меморандумов украинскими государственными и частными компаниями на общую сумму около 3 млрд долларов.

Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам © president.gov.ua

При этом стоит отметить, что президент Зеленский, по сообщения журналистов, опозорился во время встречи с эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом аль-Мактумом, подарив ему неисправный автомат «Форт».

В субботу-воскресенье, 14-15 февраля, Зеленский в сопровождении министров прибыл с визитом в Дубай. В ОАЭ глава государства подписал протокол об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений; договор о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом; меморандум о взаимном признании водительских удостоверений; меморандум об инвестициях в сельское хозяйство и развитии торговли агропродовольственной продукцией; меморандум о развитии туристической отрасли и увеличении двустороннего пассажиропотока и меморандум об обмене опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель.