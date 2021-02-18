В частности, следствие касается госаудита компании.
«Относительно этой компании, которую вы отметили, в том числе и касательно акта, о котором вы говорили, у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается», — заявила Венедиктова.
По ее словам, эти дела заслушиваются раз в две недели. Генпрокурор пообещала обнародование на сайте ведомства, как только следствие выйдет на конкретные результаты.
Ранее сообщалось, что СБУ ведет производство по результатам аудита «Нафтогаза». Компания обнаружила нарушения, которые привели к потере государством 75 млрд гривен (около 180 млрд рублей). По результатам производства все материалы сделают публичными.