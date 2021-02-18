Офис генерального прокурора ведет несколько расследований деятельности НАК «Нафтогаз Украины». Об этом 18 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала во время отчета в Верховной Раде, который транслировал парламентский телеканал

«Нафтогаз» ожидает многомиллиардные убытки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Относительно этой компании, которую вы отметили, в том числе и касательно акта, о котором вы говорили, у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается», — заявила Венедиктова.

По ее словам, эти дела заслушиваются раз в две недели. Генпрокурор пообещала обнародование на сайте ведомства, как только следствие выйдет на конкретные результаты.

Ранее сообщалось, что СБУ ведет производство по результатам аудита «Нафтогаза». Компания обнаружила нарушения, которые привели к потере государством 75 млрд гривен (около 180 млрд рублей). По результатам производства все материалы сделают публичными.