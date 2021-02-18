На Украине действуют «эскадроны смерти», организованные Службой безопасности Украины (СБУ), они причастны к ряду резонансных убийств. Об этом рассказал экс-агент СБУ, одесский журналист и бывший активист движения Femen Евгений Василькевич в интервью «Московскому комсомольцу», которое было опубликовано 17 февраля

Василькевич заявил, что был завербован СБУ под пытками и угрозой обвинения в убийстве. Официально он числился пресс-секретарем «Нацкорпуса», при этом в СБУ был секретным агентом отдела «К» — отдела безопасности и шифрования. СБУ назвала дату допроса Шария © commons.wikimedia/Westmclaren

«В мои обязанности входило заниматься пропагандой и дезинформацией через СМИ, обвиняя во всех преступлениях, убийствах, которые совершали радикалы под руководством СБУ, РФ, российскую агентуру», — рассказал он.

С ним, по его словам, советовались, как правильно подать информацию в медиа и зачистить улики по «мокрым делам». Среди них он назвал убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, радикала Александра Музычко, журналиста Павла Шеремета, адвоката Юрия Грабовского.

«"Нацкорпус" — это террористическая группа, наемные убийцы, которые находятся у государства на пособиях и на должностях. Они должны были убивать определенных людей, которые мешали власти, и выдавать эти преступления за суициды, за теракты… Я готов пойти в российское посольство, дать показания и всех сдать, так как почему-то в ЕС не хотят обращать внимания на эти факты», — сказал он.

Также, по словам Василькевича, СБУ завербовала бывшего пресс-секретаря Петра Порошенко Романа Реведжука, журналиста Юрия Бутусова и националиста Сергея Стерненко. Он сообщил, что именно Реведжук придумал «дело вагнеровцев» в Белоруссии.

Всего, по словам Василькевича, в рядах СБУ более 27 тысяч секретных сотрудников.

Василькевич более трех лет живет в лагере для беженцев в Нидерландах. Недавно он получил официальный отказ в предоставлении убежища. Он подал апелляцию, и если он проиграет суд в марте, ему грозит депортация на Украину.