Певица белорусского происхождения Наталья Подольская, которая 22 октября 2020 года стала мамой второй раз, заявила, что уже в конце февраля собирается вернуться в работе. Причины артистка объяснила в новой записи на своей странице в Instagram 17 октября

Вечность: поседевшую Гришаеву не узнали поклонники © Нонна Гришаева/Инстаграм

«Я сейчас, конечно, очень много времени провожу дома. Намечается рабочий график уже на конец февраля — начало марта, и график очень желанный, ведь я всю жизнь работаю и очень люблю это дело. Но как справиться с наплывами паники, как оставить новорожденного ребенка на целый день?» — задалась вопросом Подольская.

Артистка сама себе ответила, что справиться помогут мама и няни, а подписчиков призвала обойтись без комментариев типа «сиди дома — расти ребенка», потому что, по мнению Подольской, все люди должны работать, чтобы «зарабатывать деньги на свою жизнь».

Муж певицы — музыкант Владимир Пресняков — поддержал в этом решении супругу, уточнив, что любая личность должна быть всесторонне реализована.

Читайте также: Подольская показала лицо новорожденного сына.

Уроженка города Могилева Наталья Подольская с 2010 года замужем за музыкантом Пресняковым, у них двое детей: 5-летний Артемий и Иван, который появился на свет в октябре 2020 года. У Преснякова есть еще один ребенок от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте — Никита, ему сейчас 29 лет.