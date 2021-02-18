Подольская призналась, что давно соскучилась по работе — концертам и гастролям, — поэтому, несмотря на страхи о судьбе младшего сына, которому на днях исполнится только четыре месяца, она все-таки решила пойти работать.
«Я сейчас, конечно, очень много времени провожу дома. Намечается рабочий график уже на конец февраля — начало марта, и график очень желанный, ведь я всю жизнь работаю и очень люблю это дело. Но как справиться с наплывами паники, как оставить новорожденного ребенка на целый день?» — задалась вопросом Подольская.
Артистка сама себе ответила, что справиться помогут мама и няни, а подписчиков призвала обойтись без комментариев типа «сиди дома — расти ребенка», потому что, по мнению Подольской, все люди должны работать, чтобы «зарабатывать деньги на свою жизнь».
Муж певицы — музыкант Владимир Пресняков — поддержал в этом решении супругу, уточнив, что любая личность должна быть всесторонне реализована.
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Уроженка города Могилева Наталья Подольская с 2010 года замужем за музыкантом Пресняковым, у них двое детей: 5-летний Артемий и Иван, который появился на свет в октябре 2020 года. У Преснякова есть еще один ребенок от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте — Никита, ему сейчас 29 лет.