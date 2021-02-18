Президент Украины Владимир Зеленский серьезно оконфузился перед эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом во время рабочего визита в ОАЭ. Об этом рассказала украинская журналистка Ирина Гаврилова, передает МК 17 февраля

По словам журналистки, Зеленский опозорился из-за автомата «Форт», который он подарил эмиру. Дело в том, что оружие оказалось неисправно.

Сначала шейх попытался присоединить к автомату магазин, но у него ничего не получилось: деталь была не того размера. После этого Аль Мактум хотел передернуть затвор, но и тут потерпел неудачу — затвор заклинило.

Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам © president.gov.ua Юрии Гусеве.

«Как выяснилось, идиот. Профессиональный», — написала Гаврилова в своем Facebook.

При этом стоит отметить, что визит президента готовил глава Офиса главы государства Андрей Ермак.

В субботу-воскресенье, 14-15 февраля, чета Зеленских в сопровождении министров пребывала с визитом в Дубае. В ОАЭ глава государства подписал протокол об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений; договор о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом; меморандум о взаимном признании водительских удостоверений; меморандум об инвестициях в сельское хозяйство и развитии торговли агропродовольственной продукцией; меморандум о развитии туристической отрасли и увеличении двустороннего пассажиропотока и меморандум об обмене опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель.