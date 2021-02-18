Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверку телеканала «1+1», чтобы узнать, кто имеет на него влияние. Об этом 18 февраля в интервью «РБК-Украина» рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

«СБУ проводит проверку по "1+1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций», — заявил Подоляк.

По его словам, данный телеканал «играет в политику», однако это нормально для конкурентной медийной среды. Путин прокомментировал закрытие ТВ-каналов на Украине © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на телеканалы «112», NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. По словам главы государства, каналы занимались пропагандой и финансировались «страной-агрессором».

Ранее СМИ сообщали, что жена лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко имеет долю в структуре медиагруппы «1+1».