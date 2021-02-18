Текущий год станет для президента Белоруссии Александра Лукашенко годом маневров и поиска выхода из тупика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Белоруссия: Есть ли жизнь после Лукашенко?

«Он контролирует силовиков, они ему верны, но бесконечно сидеть на силовой поддержке, как раньше говорили, "на штыках", он не может. Потому что это чревато экономическим крахом. Так что этот год станет годом поиска маневров и поиска выходов из тупика», — отметил политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.