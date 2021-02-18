Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива заявил о давлении и буллинге со стороны журналиста издания Bihus.Info Даниила Мокрика, которого он обругал в парламенте. Копию письма Кивы в комитет Рады 18 февраля Мокрик обнародовал в Facebook

Кива предрек украинцам судьбу «подопытных кроликов» © скриншот с видео Hromadske.tv Нестор Шуфрич.

В письме Кива заявил, что перепалка в парламенте была «спровоцирована организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.Info».

«В своих публикациях и видеосюжетах проект Bihus.info неоднократно искажал факты относительно меня, унижал меня, наносил обиды, нарушая своими действиями общепризнанные нормы морали», — отметил Кива.

Депутат считает, что конфликт стал «выражением взаимной неприязни».

В начале февраля журналист Bihus.Info в кулуарах Рады спросил Киву об отмывании денег через конвертационные центры. В ответ депутат нецензурно обругал журналиста. Ранее журналисты-расследователи программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» заявили, что обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру.