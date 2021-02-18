Парламентский комитет по вопросам свободы слова возглавляет соратник Кивы по партии Нестор Шуфрич.
В письме Кива заявил, что перепалка в парламенте была «спровоцирована организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.Info».
«В своих публикациях и видеосюжетах проект Bihus.info неоднократно искажал факты относительно меня, унижал меня, наносил обиды, нарушая своими действиями общепризнанные нормы морали», — отметил Кива.
Депутат считает, что конфликт стал «выражением взаимной неприязни».
В начале февраля журналист Bihus.Info в кулуарах Рады спросил Киву об отмывании денег через конвертационные центры. В ответ депутат нецензурно обругал журналиста. Ранее журналисты-расследователи программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» заявили, что обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру.