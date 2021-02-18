По словам супруги артиста актрисы Анастасии Вознесенской, Мягков умер ночью в районе 03:30 по московскому времени. По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.
Андрей Мягков — житель блокадного Ленинграда, советский и российский актер театра и кино, писатель в жанре детектива. Имел звание народного артиста РСФСР.
Широкому зрителю стал известен ролями в фильмах «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».
По предварительной информации, прощание с артистом пройдет в МХТ им. Чехова, где Мягков служил с 1987 года.