Утром 18 февраля стало известно о смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Он умер в возрасте 82 лет, предварительную причину смерти в тот же день сообщил «Московский комсомолец»

Скончался Андрей Мягков © РИА Новости, В. Нисанов | Перейти в фотобанк Анастасии Вознесенской, Мягков умер ночью в районе 03:30 по московскому времени. По предварительным данным, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Андрей Мягков — житель блокадного Ленинграда, советский и российский актер театра и кино, писатель в жанре детектива. Имел звание народного артиста РСФСР.

Широкому зрителю стал известен ролями в фильмах «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

По предварительной информации, прощание с артистом пройдет в МХТ им. Чехова, где Мягков служил с 1987 года.