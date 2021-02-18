Депутата Киевсовета от партии «Голос» Константина Богатова порекомендовали лишить мандата из-за потасовки со стендап-комиком Владом Капицей. Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook 17 февраля

«Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не потерпит таких действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому его планируется отозвать по решению общины. Украинский депутат устроил драку на стендап-шоу — видео © CC0, Pixabay

Ранее, 14 февраля, на стендап-шоу в арт-центре «Братислава» Богатов набросился с кулаками на сценариста программы «Телевидение Торонто» Влада Капицу. Депутат заявил, что мат на концерте недопустим, и призвал прекратить выступление. Он хотел отключить электричество, но ему помешал Капица.

Позднее Богатов извинился перед Капицей, отметив, что применять силу было нецелесообразно, но и мат — это неправильно. У комика остался след от ушиба на лице и сломаны очки.

Во фракции Богатову выразили благодарность за участие в проектах для общины Киева. В том числе отмечается, что он создал арт-центр «Братислава».