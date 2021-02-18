Гришаева выложила в сеть снимок, на котором она в образе снежной волшебницы хитро улыбается в короне, имитирующей лед, а волосы ее при этом тронула снежная седина.
«Очередная визуализация образа», — подписала кадр Гришаева.
В образе Снежной королевы Гришаеву узнали не все, но, несмотря на непривычную для актрисы роль, фанаты все же с восхищением восприняли новое ее амплуа, о чем многие написали в комментариях.
«Прямо эскимо захотелось», «Снежная королева с хитринкой в глазах», «А где Кай?» — прокомментировали новый образ артистки поклонники.
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Нонна Гришаева — одесситка, артистка театра и кино, ведущая, певица. Имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации. Широкую популярность получила после выходов на экраны фильмов «День выборов», «День радио», «Мужчина с гарантией», «О чем говорят мужчины».