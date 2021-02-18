Одесситка актриса театра и кино Нонна Гришаева впервые за долгое время сыграла отрицательного персонажа — Снежную королеву в онлайн-спектакле «Пять чудес Деда Мороза». С теми зрителями, которым не удалось посмотреть представление, артистка поделилась в своем Instagram своим новым образом женщины с ледяным сердцем

«О какой Европе наша страна может говорить?»: дочь Поляковой ответила хейтерам на обзывательства © Мария Полякова/Инстаграм

«Очередная визуализация образа», — подписала кадр Гришаева.

В образе Снежной королевы Гришаеву узнали не все, но, несмотря на непривычную для актрисы роль, фанаты все же с восхищением восприняли новое ее амплуа, о чем многие написали в комментариях.

«Прямо эскимо захотелось», «Снежная королева с хитринкой в глазах», «А где Кай?» — прокомментировали новый образ артистки поклонники.

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Нонна Гришаева — одесситка, артистка театра и кино, ведущая, певица. Имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации. Широкую популярность получила после выходов на экраны фильмов «День выборов», «День радио», «Мужчина с гарантией», «О чем говорят мужчины».