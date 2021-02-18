«Там назначается диктатор спецслужбами США и Великобритании, а популярность является только одним из факторов, как это было в случае с [Владимиром] Зеленским. А [Петр] Порошенко и [Юлия] Тимошенко хотят, чтобы американцы их назначили "любимой женой", и рассчитывают, что из-за падающего рейтинга Зеленскому придется уйти», — сказал Марков.
По его словам, экс-президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко смогут воспользоваться конфликтом между Зеленским и украинской оппозицией.
«Они тоже рассчитывают забрать себе небольшую часть падающего рейтинга Зеленского. Много они не получат, поскольку у них непересекающиеся электораты. Но они точно будут предпринимать массу усилий для этого», — добавил политолог.
В начале февраля Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В связи с этим представители ОПЗЖ заявили о том, что инициируют импичмент Зеленскому.