На Украине президента не выбирают. Об этом сообщил российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

«Вся Зеленская рать»: президент Украины берет силовиков под тотальный контроль

По его словам, экс-президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко смогут воспользоваться конфликтом между Зеленским и украинской оппозицией.

«Они тоже рассчитывают забрать себе небольшую часть падающего рейтинга Зеленского. Много они не получат, поскольку у них непересекающиеся электораты. Но они точно будут предпринимать массу усилий для этого», — добавил политолог.

В начале февраля Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В связи с этим представители ОПЗЖ заявили о том, что инициируют импичмент Зеленскому.