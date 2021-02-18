В Киеве 18 февраля возле здания Верховной Рады проводят протестную акцию представители «Автоевросилы», сообщает УНИАН

Владельцы машин с еврономерами собираются у здания парламента. Также к месту событий стянуты сотрудники правоохранительных органов.

В Верховной Раде на сегодня назначено голосование по законопроекту об упрощенной растаможке автомобилей. В Киеве «евробляхеры» заблокировали депутатов - СМИ © Украина.Ру

Депутаты рассмотрят два законопроекта, согласно которым автомобили, ввезенные в Украину до 1 января 2021 года, можно будет растаможить разово, в среднем за 1 тыс. евро.

Ранее заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Александр Ковальчук пояснил, что стоимость растаможивания будет зависеть от трех показателей: это возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя, а стоимость автомобиля больше в расчет не берется.