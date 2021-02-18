Автор издания Украина.ру Елена Мурзина в своей статье объяснила, что на самом деле значит загадочное и комичное для русского уха украинское выражение «скрынька перепыхунцив»

Спалахуйка: что это и почему так прозвали певицу Руслану © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Скрынька перепыхунцив — это коробка передач автомобиля. На самом деле на украинском это та же знакомая каждому автолюбителю коробка передач», — пишет Мурзина.

По мнению автора, подобные слова в украинском языке выглядят как «уродливые кентавры», а также становятся героями анекдотов и мемов.

Подробнее о том, откуда в украинском языке берутся комичные искусственные слова, читайте в статье на сайте Украина.ру