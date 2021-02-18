По ее словам, в украинском языке много искусственно созданных и заимствованных слов, которые насильно в него внедрили.
«Скрынька перепыхунцив — это коробка передач автомобиля. На самом деле на украинском это та же знакомая каждому автолюбителю коробка передач», — пишет Мурзина.
По мнению автора, подобные слова в украинском языке выглядят как «уродливые кентавры», а также становятся героями анекдотов и мемов.
Подробнее о том, откуда в украинском языке берутся комичные искусственные слова, читайте в статье на сайте Украина.ру