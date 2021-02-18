Украинский язык переполнен выдуманными наспех словами, которые были насильно в него втиснуты, – они добрались даже до имен славянских сказочных персонажей. Об этом в своей статье рассказала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

По ее словам, такие имена сказочных персонажей, как Чахлык Невмырущый и Вужык Вогнэпальный — выдуманные и искусственно внедренные в украинский язык. Землетрус и злочинство: почему знаменитый писатель высмеивал украинские слова © torange.biz

«Нет, таких слов нет в украинском языке. Чахлык Невмырущый — это Кощей Бессмертный. На самом деле на украинском он всё тот же Кощей, или, по некоторым сведениям, Костий Бездушный. Вужык Вогнэпальный — Змей Горыныч (на украинском тот же Змей)», — пишет автор.

Она отметила, что подобные слова и словосочетания уже стали героями анекдотов и мемов, но при этом «Чахлык Невмырущый» уже добрался до Google-переводчика, что определенным образом еще больше закрепило его в языке.

Больше о выдуманных украинских словах читайте в статье на сайте Украина.ру