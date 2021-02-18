Указ зарегистрирован под номером №56/2021.
«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну — министра по делам ветеранов Украины», — говорится в указе.
Таким образом, в составе СНБО будет три женщины. Кроме Лапутиной, в структуру Совета входят генпрокурор Ирина Венедиктова и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.
В марте 2020 года Лапутина получила от президента Владимира Зеленского звание генерал-майора. Она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины. В декабре 2020-го Верховная Рада утвердила ее в должности главы Министерства по делам ветеранов.
В сентябре—декабре 2014 года Юлия Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в так называемой АТО и выполняла задачи по задержанию жителей ДНР и ЛНР. В том же году была назначена замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Ранее Зеленский анонсировал на пятницу, 19 февраля, заседание СНБО, на котором планируется обсудить стратегически важные вопросы, причем часть из них — в закрытом режиме.