На Украине выявили свыше 6 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, это почти на 2 тысячи больше, чем вчера. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook

Украинские ученые рассказали, сколько человек подхватит коронавирус до весны © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях, а также в Киеве (513).

Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 287 141 человек, 24 852 человека умерли, выздоровели 1 134 120 человек.

Накануне фракция «Слуга народа» пригрозила Степанову увольнением, если в стране в ближайшее время не начнется вакцинирование. При этом сам министр ранее обвинил в возможном срыве вакцинации Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое расследует дело о коррупции при заключении контрактов на поставку вакцин.

Ранее по поручению властей главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отправился в Прикарпатье, где складывается наиболее тяжелая обстановка с заболеваемостью COVID-19. По его словам, ситуация в Ивано-Франковской области близка к критической.