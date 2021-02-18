«6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 февраля 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали — 2222 человека, летальных случаев — 163», — написал министр.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях, а также в Киеве (513).
Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 287 141 человек, 24 852 человека умерли, выздоровели 1 134 120 человек.
Накануне фракция «Слуга народа» пригрозила Степанову увольнением, если в стране в ближайшее время не начнется вакцинирование. При этом сам министр ранее обвинил в возможном срыве вакцинации Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое расследует дело о коррупции при заключении контрактов на поставку вакцин.
Ранее по поручению властей главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отправился в Прикарпатье, где складывается наиболее тяжелая обстановка с заболеваемостью COVID-19. По его словам, ситуация в Ивано-Франковской области близка к критической.