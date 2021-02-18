Украинская певица София Ротару, несмотря на свой солидный возраст, продолжает работать и записала новую песню «Нужны друг другу», которую на днях предложила послушать фанатам на своей официальной странице в Instagram

«О какой Европе наша страна может говорить?»: дочь Поляковой ответила хейтерам на обзывательства © Мария Полякова/Инстаграм Сергей Соседов заявил, что Ротару давно пора на пенсию, потому что она превратилась в «свадебную генеральшу» со «слабым репертуаром».

Именно так он оценил последние песни артистки. И действительно, все чаще из уст поклонников звучат фразы о том, что 73-летняя певица подбирает себе композиции не по возрасту, исполняя слишком наивные тексты.

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Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас живут в США.