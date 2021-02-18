Владимир Зеленский обсудил деятельность Украины в ПАСЕ с представителями украинской делегации, Министерства иностранных дел и Офиса президента.
Новая глава украинской делегации Украины в ПАСЕ, депутат из фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева заявила, что основным достижением на сессии стало обжалование полномочий делегации Российской Федерации.
«Для нас принципиальный вопрос — объяснить в ПАСЕ, что такое "Крымская платформа", и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины», — отметил Зеленский.
Мезенцева сообщила, что в участии в «Крымской платформе» заинтересованы «стратегические партнеры и международные друзья» Украины, в частности страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и другие.
По ее словам, Украина в ПАСЕ перестает быть страной «одного вопроса» и участвует в продвижении «экологической демократии».
Мезенцева также сообщила, что Украину собирается посетить генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах.
Первый саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа 2021 года.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.