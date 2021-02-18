Президент Украины Владимир Зеленский оценил работу делегации страны на последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и назвал «принципиальный вопрос для Украины». Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 17 февраля

Владимир Зеленский обсудил деятельность Украины в ПАСЕ с представителями украинской делегации, Министерства иностранных дел и Офиса президента. Скандал не помог. Как провалился демарш Украины против России в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Новая глава украинской делегации Украины в ПАСЕ, депутат из фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева заявила, что основным достижением на сессии стало обжалование полномочий делегации Российской Федерации.

«Для нас принципиальный вопрос — объяснить в ПАСЕ, что такое "Крымская платформа", и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины», — отметил Зеленский.

Мезенцева сообщила, что в участии в «Крымской платформе» заинтересованы «стратегические партнеры и международные друзья» Украины, в частности страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и другие.

По ее словам, Украина в ПАСЕ перестает быть страной «одного вопроса» и участвует в продвижении «экологической демократии».

Мезенцева также сообщила, что Украину собирается посетить генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах.

Первый саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа 2021 года.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.