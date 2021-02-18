«Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам. Их планы навредить Крыму любой ценой — безнадежная трата времени. У нас уже разработана и реализовывается четкая дорожная карта для обеспечения населения надежным водоснабжением и снятия проблем с вододефицитом», — сказал Шеремет.
По его словам, перекрытием поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу прежде всего экологический вред был нанесен Херсонской области Украины, где произошло заболачивание земель.
«Киевские власти действуют по принципу, отморожу уши на зло маме», — сказал депутат.
Накануне так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит «максимально исключить попадание воды» в Крым.