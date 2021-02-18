Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением варварской политики намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды на полуостров. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости

СМИ: Украина возведет дамбу, чтобы отрезать Крым от воды © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

По его словам, перекрытием поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу прежде всего экологический вред был нанесен Херсонской области Украины, где произошло заболачивание земель.

«Киевские власти действуют по принципу, отморожу уши на зло маме», — сказал депутат.

Накануне так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит «максимально исключить попадание воды» в Крым.