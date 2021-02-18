В пятницу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будут обсуждаться стратегически важные для государства вопросы, часть из которых будет рассматриваться в закрытом режиме

Так, СНБО может рассмотреть вопрос введения санкций в отношении белорусского бизнесмена Николая Воробья и гражданина Германии Анатолия Шефера — они владеют нефтепродуктопроводом ПрикарпатЗападтранс, который связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, сообщает Лига.Бизнес

Дубина Зеленского. Что и зачем рассмотрит СНБО 19 февраля © president.gov.ua

В Офисе президента добавили, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.

При этом отмечается, что повестка заседания до сих пор до конца не сформирована.