Так, СНБО может рассмотреть вопрос введения санкций в отношении белорусского бизнесмена Николая Воробья и гражданина Германии Анатолия Шефера — они владеют нефтепродуктопроводом ПрикарпатЗападтранс, который связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, сообщает Лига.Бизнес
По словам Зеленского, на заседании будут рассмотрены «угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены».
В Офисе президента добавили, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.
При этом отмечается, что повестка заседания до сих пор до конца не сформирована.