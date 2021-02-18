«Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)», — сказал он.
Министр уточнил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в страну до конца недели.
Накануне заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, что фракция предложит Верховной Раде уволить министра здравоохранения Украины Максима Степанова, если обещанная вакцинация против коронавируса не будет начата на текущей неделе.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Страна вышла из жесткого локдауна 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают успеть стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.