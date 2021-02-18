Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца недели. Об этом 17 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24»

Ответит за Зеленского: Теплов рассказал, что ждет Степанова в феврале © Facebook, Виталий Теплов

Министр уточнил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в страну до конца недели.

Накануне заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, что фракция предложит Верховной Раде уволить министра здравоохранения Украины Максима Степанова, если обещанная вакцинация против коронавируса не будет начата на текущей неделе.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Страна вышла из жесткого локдауна 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают успеть стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.