Власти Черногории получили первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Две тысячи доз препарата лично передала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает РИА Новости

Украинский консул возмущен: Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк Здравко Кривокапич.

Скоро в Черногорию поступит еще одна партия с двумя тысячами доз российской препарата для ревакцинации, уточнила Брнабич.

Она предположила, что препарат может быть применен для работников сферы здравоохранения, работающих «на переднем крае».

Кроме того, в Минздраве Черногории сообщили о переговорах с представителями правительства России и Центра имени Гамалеи о поставках вакцины «Спутника V» из России напрямую.

До этого вакцинация от коронавируса в Черногории не проводилась из-за отсутствия препарата для иммунизации. Разрешение на импорт российского препарата выдал Институт лекарств и медицинских средств Черногории 11 февраля в соответствии с решением правительства страны.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.