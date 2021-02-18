Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал положительное заключение по российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом 17 февраля заявил глава медучреждения профессор Франческо Вайя в эфире первого канала гостелевидения «РАИ»

Италия ответила на просьбу Авакова поделиться вакциной © avakov.com

Он пояснил, что такое заключение сделано учеными по итогам собственного исследования данных о российском препарате.

Вайя добавил, что заключение передано в итальянский Минздрав, оно должно быть донесено до главы правительства Марио Драги. При этом профессор подчеркнул, что заключение носит исключительно «научно-технический характер».

«Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии», — заключил профессор.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе хотят убедиться в качестве российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», прежде чем сертифицировать и начинать ее закупку для использования в Евросоюзе. По ее словам, российская лаборатория должна сделать запрос, а затем представители европейских здравоохранительных организаций получат доступ на производство вакцины и удостоверятся в том, что она безопасна. Ранее в феврале в ЕМА сообщили, что дали возможность для подачи заявки, а Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подал заявку, однако на Западе ее пока не получили.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.