Замминистра здравоохранения Белоруссии, главный государственный санитарный врач страны Александр Тарасенко 17 февраля в эфире телеканала ОНТ рассказал о вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V»

Литва отказалась закупать «Спутник V» ради Украины © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

«Да, реакции были — катаральные, субфебрильная температура, слабость, но проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось, и это на самом деле так», — отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии российским препаратом «Спутник V» началась в январе 2021 года. Минздрав страны закупил в России 100 тысяч доз препарата, он распространяется среди граждан бесплатно.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет разрабатывать собственный вариант вакцины от коронавируса. По его словам, разработка препарата обойдется в 5 миллионов белорусских рублей (около 144 миллионов российских рублей).