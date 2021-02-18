По его словам, серьезных осложнений в Белоруссии у вакцинированных «Спутником V» на данный момент не зафиксировано.
«Да, реакции были — катаральные, субфебрильная температура, слабость, но проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось, и это на самом деле так», — отметил он.
Вакцинация от коронавируса в Белоруссии российским препаратом «Спутник V» началась в январе 2021 года. Минздрав страны закупил в России 100 тысяч доз препарата, он распространяется среди граждан бесплатно.
В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет разрабатывать собственный вариант вакцины от коронавируса. По его словам, разработка препарата обойдется в 5 миллионов белорусских рублей (около 144 миллионов российских рублей).