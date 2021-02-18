По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз сотрудничал с Национальной гостелерадиокомпанией республики, так как ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.
Карлсбро намерена обратиться с письмом в EBU и собирает подписи под ним.
Депутат отметила, что «Евровидение» является конкурсом, который призван объединить европейские страны. Однако государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, который внесен в санкционный список Евросоюза, не может принимать участие в состязании.
Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и победу Александра Лукашенко.
Новый, третий пакет санкций Евросоюза против руководства Белоруссии был принят 17 декабря. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт».