Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в международном вокальном состязании «Евровидение». Об этом 17 февраля сообщили на сайте парламентария

Украина выбрала песню, с которой группа Go-A поедет на «Евровидение» © Go-A/Инстаграм Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.

Карлсбро намерена обратиться с письмом в EBU и собирает подписи под ним.

Депутат отметила, что «Евровидение» является конкурсом, который призван объединить европейские страны. Однако государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, который внесен в санкционный список Евросоюза, не может принимать участие в состязании.

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и победу Александра Лукашенко.

Новый, третий пакет санкций Евросоюза против руководства Белоруссии был принят 17 декабря. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт».