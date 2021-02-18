Вопрос санкций против бизнес-структур, которые, вероятно, связаны с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, могут вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу. Об этом 17 февраля сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники

Отмечается, что повестки заседания до сих пор нет, она еще обсуждается.

«Один из возможных вопросов — введение санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс". Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара—Западное направление", ее владельцев связывают с Медведчуком», — говорится в сообщении.

Также обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с оппозиционером. В частности, речь идет о компании, которая эксплуатирует нефтепровод. Зеленский посреди ночи срочно созвал силовиков © Facebook, Офіс Президента України

Ранее Офис президента Украины объявил, что на заседании СНБО будут приниматься жесткие решения. Заседание частично пройдет в закрытом режиме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.