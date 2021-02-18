У Украины с её мощным экономическим потенциалом были все шансы стать успешным государством. Но первый президент Леонид Кравчук начал с того, что при нём разобрали Черноморское морское пароходство, а реакции общества не последовало. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

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«Это был такой пробный шар, чтобы установить степень нашего гражданского самосознания. А нам это было по барабану. И как только правящие люди поняли это дело, начался постепенный дерибан», — сказал собеседник издания.

То, что в стране за это время не было ни одного хозяйственника и ни одного государственника, было обусловлено тем же самым, считает Быстряков.

Композитор добавил, что на протяжении всех 30 лет независимости Украины правящий класс занимался лишь собственным обогащением, рассчитывая сделать это до того момента, пока в стране не произойдут радикальные перемены.

Полностью интервью можно прочитать здесь.