После разрушения единого хозяйственного комплекса СССР пароходство оказалось в сложном финансовом положении. Уже в декабре 1992 года общая задолженность ЧМП по кредитам составила 170 миллионов долларов, в том же году списали 28 судов. Во избежание простоя судов бывший на тот премьер-министром Леонид Кучма предложил передавать суда офшорным компаниям-посредникам с их последующей регистрацией в иностранной юрисдикции. Президент Кравчук это предложение одобрил. По сообщениям прессы, в 2013 году он признал это решение ошибочным.
«Это был такой пробный шар, чтобы установить степень нашего гражданского самосознания. А нам это было по барабану. И как только правящие люди поняли это дело, начался постепенный дерибан», — сказал собеседник издания.
То, что в стране за это время не было ни одного хозяйственника и ни одного государственника, было обусловлено тем же самым, считает Быстряков.
Композитор добавил, что на протяжении всех 30 лет независимости Украины правящий класс занимался лишь собственным обогащением, рассчитывая сделать это до того момента, пока в стране не произойдут радикальные перемены.
Полностью интервью можно прочитать здесь.