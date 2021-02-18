Если украинские артисты захотят принять участие в совместных с Россией проектах, сразу же начнется их шельмование. Об этом рассказал советско-украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: почему Украина молчит

Композитор отметил, что сейчас на Украине почти нет музыкального русского контента ни на одном канале, однако такие запреты властей ни к чему не привели, поскольку русскую музыку все равно слушают через интернет или полукоммерческие радиостанции.

«Я недавно смотрел передачу Малахова о Ярославе Евдокимове (российский, белорусский и украинский певец), так там во время эфира одни украинские песни звучали. У нас если музыкальный руководитель поставит песню «Во поле березка стояла», ему сразу же грозят пальцем, что это вражеская культура», — сетует Быстряков.

По его словам, за 30 лет на Украине выросло молодое поколение, которое ничего не знает ни о Советском Союзе, ни о России, но считают Москву виновницей всех своих бед и принимает участие в парадах, где кричат «бей жидив» и «москаляку на гиляку».

Собеседник издания добавил, что вся эта пропаганда и запреты идет на пользу правящему украинскому классу, руководствующемуся принципом «разделяй и властвуй».

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