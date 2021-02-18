«Знаете, за этим четко следят. Если кто-то туда прорывается, то здесь его сразу шельмуют. Сразу кричат: «вы не патриоты», сразу кричат: «чей Крым». Я думаю, они хотели бы. Потому что артисты сейчас сидят, извините за выражение, в такой заднице, когда нет концертов и интересных шоу на телевидении, где можно было бы себя показать. Я даже не знаю, чем они будут кормить себя эту зиму. Это очень сложный момент», — сказал он.
Композитор отметил, что сейчас на Украине почти нет музыкального русского контента ни на одном канале, однако такие запреты властей ни к чему не привели, поскольку русскую музыку все равно слушают через интернет или полукоммерческие радиостанции.
«Я недавно смотрел передачу Малахова о Ярославе Евдокимове (российский, белорусский и украинский певец), так там во время эфира одни украинские песни звучали. У нас если музыкальный руководитель поставит песню «Во поле березка стояла», ему сразу же грозят пальцем, что это вражеская культура», — сетует Быстряков.
По его словам, за 30 лет на Украине выросло молодое поколение, которое ничего не знает ни о Советском Союзе, ни о России, но считают Москву виновницей всех своих бед и принимает участие в парадах, где кричат «бей жидив» и «москаляку на гиляку».
Собеседник издания добавил, что вся эта пропаганда и запреты идет на пользу правящему украинскому классу, руководствующемуся принципом «разделяй и властвуй».
Полностью интервью можно прочитать здесь.