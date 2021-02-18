Эксперт отметил, что страна стоит на пороге жёсткой конфронтации с ЕС и США, новых санкций и мировой изоляции, что неизбежно приведёт к экономическому спаду и дальнейшему обнищанию.
«К сожалению, Россия продолжает содержать белорусский режим, что не только не способствует укреплению ее имиджа в Белоруссии, но и ухудшает его. При этом не заметно каких-нибудь шагов со стороны белорусских властей по продвижению к интеграции, что позволяет предполагать, что она не сдвинется с места», — указал Константинов.
Собеседник издания выразил надежду, что в этом году ситуация изменится, ибо от постоянного напряжения все уже устали.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.