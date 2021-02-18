Противостояние Владимира Зеленского и Виктора Медведчука имеет не только идеологическую подоплеку, экономические факторы тоже работают. Об этом заявил публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук Игоря Коломойского, который в свое время продвинул Зеленского, существенным образом опирается на то, что связи между Украиной и остальной Россией ограничены. Коломойский в свое время наладил технологию переводов между Украиной и Российской Федерацией, и ему выгодно, чтобы никто, кроме него, этой технологией не мог пользоваться, тогда как Медведчук торгует с РФ напрямую.

«Но главное не это. Тут работают интересы Западной Европы и Северной Америки. Западной Европе выгодно поедать Россию по кусочкам, и Украина как раз один из таких кусочков. Тогда как Северной Америке выгодно ограничить взаимодействие Европейского союза с РФ, и для этой цели Украина — очень удобное препятствие на пути этих экономических связей. Есть и многие иные факторы, но этих, на мой взгляд, достаточно», — объяснил Вассерман.

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