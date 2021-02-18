Успехом для России на белорусском направлении была бы смена Александра Лукашенко и приход к власти пророссийского лидера. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

«А то, что мы наблюдаем сейчас, вынужденные меры, которые для России чреваты убытками. Но, может быть, эти убытки были бы меньшими, если бы в отношении Лукашенко предпринимались более радикальные меры», — рассуждает Безпалько.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.