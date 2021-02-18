В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
Существовали риски вовлечь в этот конфликт не только страны региона, но Россию и Турцию, и вообще превратиться в полноценную мировую войну, отметил эксперт.
«На мой взгляд, этот военный конфликт был главной болевой точкой для России и остается ею сейчас. Но благодаря грамотным действиям, которые я поддерживаю и которым несколько удивлен, эта болевая точка находится в полузамороженном состоянии. По крайней мере втянуть нас в мировую войну на основании этого конфликта не удалось. Даже несмотря на провокации со сбитым вертолетом и, к сожалению, погибшим экипажем», — констатировал Безпалько.
Риски в этом регионе сохраняются, но Россия дала очень четко понять, каким она видит будущее этого региона, что она не намерена оттуда уходить, оставляя все на самотек, заключил политолог.
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