Из всех регионов постсоветского пространства главной болевой точкой России по итогам 2020 года стал Нагорный Карабах, поскольку там шли боевые действия высокой интенсивности. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру

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Существовали риски вовлечь в этот конфликт не только страны региона, но Россию и Турцию, и вообще превратиться в полноценную мировую войну, отметил эксперт.

«На мой взгляд, этот военный конфликт был главной болевой точкой для России и остается ею сейчас. Но благодаря грамотным действиям, которые я поддерживаю и которым несколько удивлен, эта болевая точка находится в полузамороженном состоянии. По крайней мере втянуть нас в мировую войну на основании этого конфликта не удалось. Даже несмотря на провокации со сбитым вертолетом и, к сожалению, погибшим экипажем», — констатировал Безпалько.

Риски в этом регионе сохраняются, но Россия дала очень четко понять, каким она видит будущее этого региона, что она не намерена оттуда уходить, оставляя все на самотек, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.