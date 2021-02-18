По его словам, любой украинский олигарх является ограничителем внешнего управления, систему которого Запад хочет выстроить на Украине. Но так как побороть олигархат можно, только изменив весь социально-политический строй в стране, Запад концентрируются на точечной борьбе с отдельными его представителями, отметил эксперт.
«Медведчук является одним из них, и по нему тоже пытаются бить. И сейчас на Западе огромные дорогостоящие программы приняты по борьбе с российским информационным влиянием, поэтому вполне возможно, что украинское государство на закрытии телеканалов еще что-нибудь заработало, потому что что-то за это заплатили, что-то отстегнули от этих программ… Запад точно не будет критиковать такие решения, скорее похвалит», — сказал Неменский.
При этом он не исключил, что в случае подачи грамотной юридической жалобы относительно закрытия телеканалов в международные судебные инстанции, Запад может публично осудить такие действия украинских властей, но это не будет иметь никаких практических результатов.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.