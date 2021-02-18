Запад пытается бить по председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку, так как он является частью системы украинского олигархата. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Медведчук является одним из них, и по нему тоже пытаются бить. И сейчас на Западе огромные дорогостоящие программы приняты по борьбе с российским информационным влиянием, поэтому вполне возможно, что украинское государство на закрытии телеканалов еще что-нибудь заработало, потому что что-то за это заплатили, что-то отстегнули от этих программ… Запад точно не будет критиковать такие решения, скорее похвалит», — сказал Неменский.

При этом он не исключил, что в случае подачи грамотной юридической жалобы относительно закрытия телеканалов в международные судебные инстанции, Запад может публично осудить такие действия украинских властей, но это не будет иметь никаких практических результатов.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.