Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука
Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука
© РИА Новости, Михаил Воскресенский
По его словам, любой украинский олигарх является ограничителем внешнего управления, систему которого Запад хочет выстроить на Украине. Но так как побороть олигархат можно, только изменив весь социально-политический строй в стране, Запад концентрируются на точечной борьбе с отдельными его представителями, отметил эксперт.

«Медведчук является одним из них, и по нему тоже пытаются бить. И сейчас на Западе огромные дорогостоящие программы приняты по борьбе с российским информационным влиянием, поэтому вполне возможно, что украинское государство на закрытии телеканалов еще что-нибудь заработало, потому что что-то за это заплатили, что-то отстегнули от этих программ… Запад точно не будет критиковать такие решения, скорее похвалит», — сказал Неменский.

При этом он не исключил, что в случае подачи грамотной юридической жалобы относительно закрытия телеканалов в международные судебные инстанции, Запад может публично осудить такие действия украинских властей, но это не будет иметь никаких практических результатов.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.