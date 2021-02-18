Эксперт отметил, что белорусское государство пренебрегало развитием мощных информационных ресурсов, а уж тем более не обращало внимания на поведение в качестве самостоятельных игроков в информационном поле так называемых новых медиа, Telegram- и YouTube-каналов.
Вторая серьезная ошибка, по его мнению, состоит в легкомысленном подходе к проведению политической кампании.
«Президент продолжал работать на своем месте, и в Белоруссии так воспринимается, что эффективная работа главы государства — это и есть его кампания. Но в этом году Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением с использованием информационных технологий и психологических манипуляций. В этой ситуации государству следовало бы вести себя более активно с точки зрения пиара и собственных политических технологий», — считает Шпаковский.
Третья ошибка, указал политолог, относится к социальной сфере, когда была проведена реформа оплаты труда работникам бюджетных организаций, и оказалось, что в самой реформе был заложен механизм, по которому в первую очередь работники сферы образования серьезно потеряли в доходах, и корректировка этой ситуации заняла четыре месяца.
Это ошибки не Лукашенко, это ошибки государственной власти и системы в целом. В целом надо констатировать, что 2020 год Лукашенко завершил победителем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.