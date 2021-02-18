Белорусское государство допустило несколько системных ошибок, в первую очередь в информационной сфере. Об этом рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Ищенко o главном​​​​: Способен ли Лукашенко решить политический кризис в стране? © скриншот видео Украина.ру

Вторая серьезная ошибка, по его мнению, состоит в легкомысленном подходе к проведению политической кампании.

«Президент продолжал работать на своем месте, и в Белоруссии так воспринимается, что эффективная работа главы государства — это и есть его кампания. Но в этом году Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением с использованием информационных технологий и психологических манипуляций. В этой ситуации государству следовало бы вести себя более активно с точки зрения пиара и собственных политических технологий», — считает Шпаковский.

Третья ошибка, указал политолог, относится к социальной сфере, когда была проведена реформа оплаты труда работникам бюджетных организаций, и оказалось, что в самой реформе был заложен механизм, по которому в первую очередь работники сферы образования серьезно потеряли в доходах, и корректировка этой ситуации заняла четыре месяца.

Это ошибки не Лукашенко, это ошибки государственной власти и системы в целом. В целом надо констатировать, что 2020 год Лукашенко завершил победителем, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.