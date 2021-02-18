Белорусский бизнес - понятие неоднородное. Он делится на несколько неравных частей. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия занимается вымогательством — Безпалько © Santa Fe Relocation Services / flickr

Он привел конкретный пример.

«В Омске белорусская сторона заказала перловую крупу. Российская сторона ее поставила железнодорожным путем. После чего было объявлено, что крупа якобы ненадлежащего цвета и что оплачиваться эта поставка не будет. Российская сторона подала в суд, выиграла, а теперь белорусская сторона будет выплачивать ей по 150 тыс. рублей в год. Как с такими людьми можно вести бизнес?» — возмутился он.

Эксперт добавил, что все мифы о белорусских продуктах высокого качества «давно канули в Лету, как и все мифы о добросовестности белорусской стороны».

По его словам, если белорусский бизнес действительно добросовестный и хотя бы в какой-то степени независим от Лукашенко и его окружения, он может вести дела с российской стороной, но это сотрудничество всегда будет под угрозой. Потому что в любой момент может поступить какая-то директива, и у людей отберут оборотные средства, средства производства, товары.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.