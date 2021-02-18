Президент Украины Владимир Зеленский, борясь с падением рейтинга путем блокировки оппозиционных телеканалов, лишь усугубит свое положение. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский рассказал о блокировке ещё одного украинского телеканала © Facebook, НАШ | Facebook, НАШ | Перейти в фотобанк

По мнению Неменского, это попытка построить информационно закрытое, по некоторым параметрам тоталитарное общество при все более слабеющем государстве. Причем эта попытка обречена на провал, подчеркнул он.

«Я сомневаюсь, что ее эффект в плане сохранения уровня поддержки нынешней власти будет значительным или хотя бы позитивным, потому что возмущения в народе по поводу закрытия телеканалов так же сильно бьют по рейтингу власти, и уж точно очень сильно растет, или, по крайней мере, должен расти, антирейтинг и Зеленского, и правительства, и "Слуги народа"», — заявил эксперт.

Он считает, в частности, что часть сторонников президента тоже недовольна такой политикой, что также будет дорого стоить власти в плане народной поддержки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.