В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
По мнению Неменского, это попытка построить информационно закрытое, по некоторым параметрам тоталитарное общество при все более слабеющем государстве. Причем эта попытка обречена на провал, подчеркнул он.
«Я сомневаюсь, что ее эффект в плане сохранения уровня поддержки нынешней власти будет значительным или хотя бы позитивным, потому что возмущения в народе по поводу закрытия телеканалов так же сильно бьют по рейтингу власти, и уж точно очень сильно растет, или, по крайней мере, должен расти, антирейтинг и Зеленского, и правительства, и "Слуги народа"», — заявил эксперт.
Он считает, в частности, что часть сторонников президента тоже недовольна такой политикой, что также будет дорого стоить власти в плане народной поддержки.
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