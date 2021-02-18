Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» теряют симпатии избирателей, и значительная часть вины за это возложена на действия оппозиционных телеканалов. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Блокировка оппозиционных телеканалов Зеленскому не поможет — Баширов © Twitter, KyivPride

По его словам, этот европейский принцип сподручен для внутриполитической борьбы на Украине, так как власти могут заявить, что раз председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — кум президента РФ Владимира Путина, то и связанные с ним телеканалы являются пророссийскими, а все, что связано с Россией, является не информированием, а пропагандой, от которой надо защитить население.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.