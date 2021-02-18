«В связи с этим решено для сохранения хотя бы того уровня поддержки, который имеется сейчас, бороться в информационном поле, и повод — не формальный, скорее, моральный — для этого есть. На современном Западе закрывают и запрещают вещание российских каналов, заявляя, что это не информирование, а пропаганда. И почему бы тогда на Украине так не делать?» — отметил эксперт.
По его словам, этот европейский принцип сподручен для внутриполитической борьбы на Украине, так как власти могут заявить, что раз председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — кум президента РФ Владимира Путина, то и связанные с ним телеканалы являются пророссийскими, а все, что связано с Россией, является не информированием, а пропагандой, от которой надо защитить население.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.