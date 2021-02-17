Большое число IT-специалистов были вынуждены покинуть Белоруссию после силового подавления массовых протестов противников президента Александра Лукашенко. Об этом 17 февраля сообщает Bloomberg

Белорусский эксперт сказал, удалось ли Литве с Украиной переманить у них «айтишников» © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Однако после репрессивных действий властей Белоруссии IT-компании начали частично или полностью переводить штат за рубеж и закрывать офисы на территории республики. Среди первых была японская Rakuten, которая владеет Viber», — говорится в сообщении.

Белоруссию покинул глава подразделения в белорусском производителе GPS-технологий Gurtam Александр Кувшинов.

Около 40 IT-компаний предпочли работать в Литве, где процедура регистрации бизнеса выглядит проще, чем в других европейских странах. Еще около 30 компаний не прочь продолжить бизнес в этой прибалтийской стране.

Налоговые льготы предложила белорусским айтишникам и Украина. По словам замминистра цифровой трансформации Александра Борнякова, осенью туда перебрались Wargaming и PandaDoc.