«Утечку мозгов» ощутил один из ведущих инновационных IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе — Парк высоких технологий, в недрах которого создавались World of Tanks, Viber и Maps.me.
«Однако после репрессивных действий властей Белоруссии IT-компании начали частично или полностью переводить штат за рубеж и закрывать офисы на территории республики. Среди первых была японская Rakuten, которая владеет Viber», — говорится в сообщении.
Белоруссию покинул глава подразделения в белорусском производителе GPS-технологий Gurtam Александр Кувшинов.
Около 40 IT-компаний предпочли работать в Литве, где процедура регистрации бизнеса выглядит проще, чем в других европейских странах. Еще около 30 компаний не прочь продолжить бизнес в этой прибалтийской стране.
Налоговые льготы предложила белорусским айтишникам и Украина. По словам замминистра цифровой трансформации Александра Борнякова, осенью туда перебрались Wargaming и PandaDoc.