ДНР предложила обсудить реализацию Минских соглашений на международной научно-практической конференции. Об этом 17 февраля заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова

ИноСМИ: какое будущее ждёт Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Провести конференцию предлагается в Минске. Ее участниками станут не только стороны конфликта — Киев и Донбасс — но и посредники в лице ОБСЕ и стран-гарантов, а также представители государств-членов ООН.

«Однако, эта идея, как и множество других предложений республик, не нашла поддержки у представителей Украины, хотя каких-либо внятных и конструктивных контраргументов озвучено не было. При этом, мы признательны посредникам в лице Российской Федерации, которые положительно оценили нашу инициативу и высказали готовность содействия в проведении данной конференции», — говорится в сообщении.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.