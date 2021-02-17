Сомнительное решение Верховной Рады в годовщину так называемой революции достоинства вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. Об этом говорится в обращении экс-президента Украины Виктора Януковича, опубликованном 17 февраля его пресс-службой

ИноСМИ: какое будущее ждёт Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Революция достоинства» названа одним из ключевых моментов образования украинского государства и выражением национальной идеи свободы.

Виктора Януковича депутаты обвинили в узурпации власти и создании «преступного режима», возложив на него ответственность за «аннексию» Крыма и войну в Донбассе.

По словам экс-президента Украины, именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие, сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине.

«С несогласным Донбассом выбрали язык оружия — Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе. Именно пришедшие на крови Майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Трагический итог этого — десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб», — говорится в обращении политика.

До тех пор, пока в Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению. Для этого истинные виновники должны понести самое суровое наказание, уверен Виктор Янукович.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, так как полуостров стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.