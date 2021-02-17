По его словам, кредитование Республики Беларусь является выгодным для России, так как за прошедшее время Беларусь выплатила несколько миллиардов долларов процентов по российским кредитам.
«Помимо финансовой выгоды есть и политические интересы: Беларусь является единственным военно-политическим союзником РФ к западу от государственных границ», — сказал эксперт.
По информации СМИ, в конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с Владимиром Путиным в Сочи. Стороны могут обсудить очередной российский кредит, на этот раз в 3 млрд долларов.