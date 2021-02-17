Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России
Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России
© РИА Новости, Нина Зотина
По его словам, кредитование Республики Беларусь является выгодным для России, так как за прошедшее время Беларусь выплатила несколько миллиардов долларов процентов по российским кредитам.

«Помимо финансовой выгоды есть и политические интересы: Беларусь является единственным военно-политическим союзником РФ к западу от государственных границ», — сказал эксперт.

По информации СМИ, в конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с Владимиром Путиным в Сочи. Стороны могут обсудить очередной российский кредит, на этот раз в 3 млрд долларов.

 

 