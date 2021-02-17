Белоруссия имеет репутацию ответственного заемщика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

«Помимо финансовой выгоды есть и политические интересы: Беларусь является единственным военно-политическим союзником РФ к западу от государственных границ», — сказал эксперт.

По информации СМИ, в конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с Владимиром Путиным в Сочи. Стороны могут обсудить очередной российский кредит, на этот раз в 3 млрд долларов.