Политический кризис в Белоруссии уходит вовнутрь, не зря уже прозвучал термин «партизанская война». Об этом гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ищенко o главном​​​​: Способен ли Лукашенко решить политический кризис в стране? © скриншот видео Украина.ру Александра Лукашенко не будут разрешены в ближайшие годы.

«Те, кто инициировал эти протесты, настроены на долговременную осаду Белоруссии. Это очень похоже на осаду Смоленска поляками в свое время (1609-1611). В этой связи я предполагаю, что Лукашенко предстоит непростой год. Ему надо будет, с одной стороны, отказаться от власти, а с другой — сохранить эту власть», — рассуждает Мухин.

Как Лукашенко пройдет между этой Сциллой и Харибдой, не потеряв лицо и суверенность, пока невозможно представить, заключил политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.