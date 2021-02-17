Верховный суд Украины приговорил к 12 годам лишения свободы 86-летнего ученого из Харькова Мехти Логунова по статье о госизмене. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба СБУ на сайте ведомства

Сначала вину ученого по статье о госизмене признал Орджоникидзевский суд Харькова. Затем приговор оставил без изменений Харьковский апелляционный суд. Теперь отказал в удовлетворении кассационной жалобы Верховный суд.

Отмечается, что Логунов не раз ездил в Россию. Во время обыска в 2017 году у него выявили 14 носителей информации, в том числе с ведомостями под грифом секретно. Логунов заявил, что в СБУ ему грозили максимальным сроком и худшей на Украине тюрьмой © предоставлено К.Кеворкян

Выявленные адреса электронных ящиков якобы имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. Также у одного из членов группы нашли координаты тайника с оружием для совершения диверсий, в нем было два гранатомета РПГ-22, тротиловая шашка, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами.

Летом 2017 года контрразведка СБУ заявила, что раскрыла и прекратила деятельность Логунова, который, по данным украинского следствия, был завербован ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Он якобы собирал информацию о технических разработках оборонного заказа для передачи ее российским спецслужбам.

В конце 2019 года Логунов был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донецка и Луганска.