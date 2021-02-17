К числу выдающихся украинцев можно причислить «вполне вменяемого и еще незазвездившегося» экс-президента Леонида Кучму, когда он только начинал руководить страной. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Запад хочет не уничтожить коррупцию на Украине, а возглавить её © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я был свидетелем его первого визита в Москву к Борису Ельцину. Ельцин его спросил: «Почему вы были таким пророссийским, когда были заместителем, и стали таким неприступным, когда стали начальником?» Кучма не нашелся, что ответить, а за нами потом долго бегала охрана, чтобы мы стерли эту запись», — вспоминает Скачко.

Помимо Кучмы к числу выдающихся граждан публицист причисляет всех людей, которые умели считать, просчитывать и высчитывать выгоды для Украины и выступали за эволюционное отделение и выделение экономики Украины из общего хозяйственного комплекса СССР, в рамках этого выступая за хорошие отношения с Россией.

Он добавил, что если Украина будет существовать как самостоятельное государство, а не как буфер между Европой и Россией, то она обречена быть как минимум нейтральной России, а лучше всего лояльной, тесно завязанной на экономическое сотрудничество.

Если порвутся последние экономические соединения, то «Великая аграрная держава» будет жить на подачки внешних игроков в тотальной нищете, заключил собеседник издания.

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