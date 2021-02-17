Популярная британская певица Дуа Липа в клипе на свою новую песню выступает на сцене киевского ресторана, хотя ей и не пришлось для этого отправляться на Украину. О съемках клипа на днях рассказал в интервью изданию «Слух» продюсер компании shelter.film Альберт Зурашвили

По словам продюсера, киевская компания shelter.film производит видеоконтент различного формата. Продакшн-студия сотрудничает и с украинскими клиентами и агентствами, и с заказчиками из Европы, Азии и США.

Видео на песню Дуа Липы We're Good снималось в декорациях ресторана, которые установили в Киеве. Однако сама звезда при этом не покидала США. Украинка сняла на камеру, как популярная рэперша из США танцевала на могилах © скриншот видео YouTube

«Все планы, в которых присутствует артистка, были сняты в США на небольшой "выгородке" — части декорации, которая покрывала фон за ней. Приехать в Украину, к сожалению, она не смогла по причинам личного характера», — рассказал Зурашвили.

Клип отсылает к фильму «Титаник». В финале роскошные залы ресторана заливает вода, и лобстеры, которых должны были подать гостям ресторана, обретают свободу. Продюсер отметил, что живые лобстеры при съемках не пострадали, были использованы специально созданные модели.

Видеоролик набрал на YouTube уже почти 11 миллионов просмотров.