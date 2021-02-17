«Я как гражданин понимаю, что есть альтернатива. Но сейчас китайцев сюда с огромным проектом не пустили. Есть альтернатива, когда европейские банкиры хотят заменить собой МВФ, но взамен хотят прибрать к рукам жилищное строительство и строительство дорог. Но их не пускают эти черви, которые сидят на распиле подачек от МВФ», — сказал он.
Быстряков отметил, что сегодняшняя ситуация на Украине достаточно тревожная из-за холодной зимы, пандемии коронавируса и из-за того, что украинские граждане не видят перспективы.
Собеседник издания добавил, что он лишний раз убедился, что в большинстве своем граждане представляют собой зазомбированных и сбитых с толку людей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.