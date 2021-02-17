Губительному для Украины курсу есть альтернатива, но правящий класс не заинтересован в том, чтобы ее найти. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: почему Украина молчит

Быстряков отметил, что сегодняшняя ситуация на Украине достаточно тревожная из-за холодной зимы, пандемии коронавируса и из-за того, что украинские граждане не видят перспективы.

Собеседник издания добавил, что он лишний раз убедился, что в большинстве своем граждане представляют собой зазомбированных и сбитых с толку людей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.