Последние 10 дней на Прикарпатье наблюдается значительный рост числа случаев COVID-19, в частности, госпитализаций. В COVID-больницах Ивано-Франковской области заполнено около 73% коек, а в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости превышает 90%.
«Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая», — заявил Ляшко.
Он отметил, что руководство области полностью выполнило требования Минздрава, подготовив 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19, при этом 80% этих коек обеспечены подачей кислорода. Однако даже несмотря на это, мест для пациентов с коронавирусом в Прикарпатье не хватает.
Для предотвращения распространения болезни областная комиссия по ЧС приняла решение о введении карантина «красного» уровня с 22 по 28 февраля.
В этот период заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.
Кроме того, на время действия жестких карантинных ограничений в регионе запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учеников 5-11 классов.
В ближайшее время комиссия также рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.