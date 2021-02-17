Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС введет на территории региона карантин «красного» уровня из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщили на заседании, состоявшемся при участии главы Минздрава Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко 17 февраля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая», — заявил Ляшко.

Он отметил, что руководство области полностью выполнило требования Минздрава, подготовив 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19, при этом 80% этих коек обеспечены подачей кислорода. Однако даже несмотря на это, мест для пациентов с коронавирусом в Прикарпатье не хватает.

Для предотвращения распространения болезни областная комиссия по ЧС приняла решение о введении карантина «красного» уровня с 22 по 28 февраля.

В этот период заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.

Кроме того, на время действия жестких карантинных ограничений в регионе запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учеников 5-11 классов.

В ближайшее время комиссия также рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.