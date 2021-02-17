Украинские политики боялись федерализации, хотя она могла бы сгладить языковые или идеологические противоречия. Но сегодня децентрализация свелась к тому, что в каждом крупном городе есть свой «пахан» со своими вооруженными силами и сторонниками. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Композитор Быстряков рассказал, что именно раскалывает украинский народ © кадр из видео Украина.ру

Он также отметил, что украинцев серьезно накачивают идеологически, когда была принята концепция единой титульной нации и стала насаживаться ненависть к русскоязычным и людям, которые не принимают эти идеи.

«Это приводит к тому, что общество распадается. А общество уже в капитальном распаде. Это напоминает Югославию перед её разделом. Так что я думаю, что наши грантоеды втихаря ведут страну к распаду. Хоть они и кричат, что мы тут самые большие любители Украины. Они по сути выполняют доктрину США, по которой не должно быть крупных славянских образований на земле. И чем больше мы распадёмся на множество «хорватий» и «босний и герцеговин», тем лучше для тех же американцев. Работа ведется последовательно, очень добросовестно, и идеологический фактор серьезно процветает», — указал Быстряков.

Композитор добавил, что сейчас Венгрия и Польша ведут активную работу и среди жителей Западной Украины, что тоже чревато распадом единой страны, потому что люди предпочтут отделиться, чем жить «в вечном бардаке».

Полностью интервью можно прочитать здесь.