Композитор Быстряков рассказал, что именно раскалывает украинский народ
Композитор Быстряков рассказал, что именно раскалывает украинский народ
© кадр из видео Украина.ру
Поэтому, по его мнению, распад Украины на множество мелкопоместных княжеств вполне реален.

Он также отметил, что украинцев серьезно накачивают идеологически, когда была принята концепция единой титульной нации и стала насаживаться ненависть к русскоязычным и людям, которые не принимают эти идеи.

«Это приводит к тому, что общество распадается. А общество уже в капитальном распаде. Это напоминает Югославию перед её разделом. Так что я думаю, что наши грантоеды втихаря ведут страну к распаду. Хоть они и кричат, что мы тут самые большие любители Украины. Они по сути выполняют доктрину США, по которой не должно быть крупных славянских образований на земле. И чем больше мы распадёмся на множество «хорватий» и «босний и герцеговин», тем лучше для тех же американцев. Работа ведется последовательно, очень добросовестно, и идеологический фактор серьезно процветает», — указал Быстряков.

Композитор добавил, что сейчас Венгрия и Польша ведут активную работу и среди жителей Западной Украины, что тоже чревато распадом единой страны, потому что люди предпочтут отделиться, чем жить «в вечном бардаке».

Полностью интервью можно прочитать здесь.